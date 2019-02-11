Формат документу, що підтверджує успішне проходження транспортним засобом перевірки технічного стану, буде оновлено.

З 1 травня 2019 року паперовий бланк протоколу буде видаватися суб’єктами здійснення ОТК в комплекті зі самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації. Відповідно до пункту 30.2 Правил дорожнього руху, власник транспортного засобу зобов’язаний закріпити мітку в правій верхній частині вітрового скла, з його внутрішнього боку.

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Нововведення зменшить ризик фальсифікації протоколів ОТК. Також, контролюючим органам буде легше перевіряти, чи допущено певний транспортний засіб до участі в дорожньому русі: інформацію зі самоклейної мітки радіочастотної ідентифікації незабаром стане можливо зчитувати з відстані за допомогою спеціального технічного устаткування.

Зміни в порядку проведення ОТК затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 46, що було опубліковано 7 лютого 2019 р. та яка набуває чинності через три місяці з моменту публікації. Якщо власник транспортного засобу, що підлягає обов’язковому технічному контролю, отримав бланк протоколу ОТК до набрання чинності ПКМУ від 23 січня 2019 р. № 46, він зможе користуватися документом старого зразка до моменту закінчення строку його дії.

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