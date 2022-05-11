Кабмин изменил процедуру сдачи экзаменов и получения водительских прав.

Постановление правительства "О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины о теоретической и практической подготовке, переподготовке и повышении квалификации водителей транспортных средств" устанавливает новый порядок.

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Нормативный акт предусматривает:

Распределение обучения в автошколе (учебном заведении) на два этапа:

теоретическую подготовку, по результатам которой заведение будет выдавать слушателю соответствующее свидетельство, которое будет действительно в течение одного года; практическое управление транспортным средством, по результатам которого заведение будет выдавать слушателю свидетельство об окончании практической подготовки, которое будет действительно в течение двух лет.