Кабмін змінив процедуру здачі іспитів та отримання посвідчень водія.
Постанова уряду “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо теоретичної та практичної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів” встановлює новий порядок.
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Нормативний акт передбачає:
Розподіл навчання в автошколі (навчальному закладі) на два етапи, що передбачатимуть:
- теоретичну підготовку, за результатами якої заклад видаватиме слухачу відповідне свідоцтво, яке буде дійсне протягом одного року;
- практичне керування транспортним засобом, за результатами якого заклад видаватиме слухачу свідоцтво про закінчення практичної підготовки, яке буде дійсне протягом двох років.
- Можливість видачі посвідчення водія та складання іспитів у будь-якому сервісному центрі МВС особам, у яких закінчився термін позбавлення права керування (наразі особа, яка позбавлена права керування, складає іспити та отримує посвідчення водія після позбавлення права керування в сервісному центрі за місцем реєстрації).
- Допуск до навчання з практичного керування транспортними засобами лише після успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС.
- За бажанням особи практична підготовка може здійснюватись у будь-якому закладі, незалежно від того, у якому закладі ця особа пройшла теоретичну підготовку.
- Скасування внутрішнього теоретичного іспиту в закладі (автошколі). Після проходження теоретичної підготовки складатиметься виключно внутрішній практичний іспит після завершення практичної підготовки.
- Можливість складання практичного іспиту в будь-якому територіальному сервісному центрі МВС, незалежно від територіального сервісного центру МВС, де складався теоретичний іспит.
- Можливість отримання платних номерних знаків для ВСІХ транспортних засобів (наразі видача платних НЗ здійснюється виключно для легкових автомобілів).