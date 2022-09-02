Вступило в силу изменение закона о мобилизации по военно-транспортной обязанности.

2 сентября вступил в силу закон № 2513-IX «О внесении изменения в статью 6 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по военно-транспортной обязанности». Документ был официально опубликован в газете Голос Украины 1 сентября.

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Статья 6 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" дополнена частью четвертой, согласно которой территориальные органы Министерства внутренних дел ежеквартально подают в территориальные центры комплектования и социальной поддержки сведения о регистрации (перерегистрации), переоборудовании и снятии с учета транспортных средств, которые находятся предприятий, учреждений и организаций и могут быть предназначены для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины и других военных формирований в период.

Кабинету Министров поручено: