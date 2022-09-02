Набрала чинності зміна до закону про мобілізацію щодо військово-транспортного обов'язку.

2 вересня набрав чинності закон № 2513-IX «Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо військово-транспортного обов'язку». Документ було офіційно опубліковано в газеті «Голос України» 1 вересня.

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Статтю 6 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" доповнено частиною четвертою, згідно з якою територіальні органи Міністерства внутрішніх справ щокварталу подають до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відомості про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути призначені для задоволення потреб Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

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