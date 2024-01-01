В Украине изменят правила экспорта новых авто

Правительство поддержало инициативу Федерации работодателей Украины относительно ввоза в таможенном режиме переработки легковых и грузовых автомобилей, кузовов для легковых автомобилей с последующим их реэкспортом. Об этом пишет autoconsulting.com.ua.

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С такой инициативой Федерация работодателей Украины совместно с ЧАО "Еврокар" обратились в Министерство экономики Украины. Ведь для украинских производителей важна возможность выполнять заказы из других стран на переоборудование автомобилей для полиции, скорой помощи, служб спасения и транспорта специального назначения и тому подобное.

В Украине есть соответствующие компетенции и современные технические возможности. Например проектная мощность завода "Еврокар" составляет до 100 000 автомобилей в год. На заводе есть все для полного цикла производства автомобилей: отдельные цеха для сварки, покраски и сборки автомобилей.

Министерство экономики подготовило проект постановления о внесении изменений в постановление КМУ от 27 марта 2013 года № 295 “О некоторых вопросах пребывания товаров в таможенном режиме переработки на таможенной территории Украины, ограничения и запреты относительно помещения отдельных товаров в указанный таможенный режим и признании утратившими силу,, некоторых актов Кабинета Министров Украины”.

Благодаря такому решению украинские компании:

будут иметь доступ к заказам из стран Европы на переоборудование легковых и грузовых автомобилей с последующим их вывозом в страны ЕС, Африки и Южной Америки;

осуществлять сборку легковых автомобилей из комплектующих в режиме переработки на таможенной территории Украины с последующим их вывозом;

загрузить и расширить свои производственные мощности не только для переоборудования легковых и грузовых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, но и сборки таких автомобилей с электрическими двигателями;

смогут реализовать проект создания транспортных средств специального назначения.

Таким образом, такое постановление должно поспособствовать расширению производственных возможностей украинских предприятий, созданию новых рабочих мест, увеличению отчислений в бюджет и целевые фонды.