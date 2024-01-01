В Україні змінять правила експорту нових авто

Уряд підтримав ініціативу Федерації роботодавців України щодо ввезення у митному режимі переробки легкових та вантажних автомобілів, кузовів для легкових автомобілів з подальшим їх реекспортом. Про це пише autoconsulting.com.ua.

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З такою ініціативою Федерація роботодавців України спільно з ПрАТ «Єврокар» звернулися до Міністерство економіки України. Адже для українських виробників важлива можливість виконувати замовлення з інших країн на переобладнання автомобілів для поліції, швидкої допомоги, служб порятунку та транспорту спеціального призначення тощо.

В Україні є відповідні компетенції та сучасні технічні можливості. Наприклад, проектна потужність заводу «Єврокар» складає до 100 000 автомобілів на рік. На заводі є все для повного циклу виробництва автомобілів: окремі цехи для зварювання, фарбування і складання автомобілів.

Міністерство економіки підготувало проект постанови про внесення змін до постанови КМУ від 27 березня 2013 року № 295 “Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо поміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”.

Завдяки такому рішенню українські компанії:

матимуть доступ до замовлень з країн Європи на переобладнання легкових і вантажних автомобілів з подальшим їх вивезенням до країн ЄС, Африки і Південної Америки;

здійснювати складання легкових автомобілів з комплектуючих в режимі переробки на митній території України з подальшим їх вивезенням;

завантажити та розширити свої виробничі потужності не тільки для переобладнання легкових та вантажних автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, але і складання таких автомобілів з електричними двигунами;

зможуть реалізувати проект створення транспортних засобів спеціального призначення.

Таким чином, така постанова має посприяти розширенню виробничих можливостей українських підприємств, створенню нових робочих місць, збільшенню відрахувань до бюджету та цільових фондів.