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В Україні змінять правила експорту нових авто

Уряд може покращити умови для виробництва автомобілів на експорт.
Правила експорту нових авто з України буде змінено - Auto24

Правила експорту нових авто змінять

Євген Гудущан
logo7 червня, 20:20
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Уряд підтримав ініціативу Федерації роботодавців України щодо ввезення у митному режимі переробки легкових та вантажних автомобілів, кузовів для легкових автомобілів з подальшим їх реекспортом. Про це пише autoconsulting.com.ua.

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З такою ініціативою Федерація роботодавців України спільно з ПрАТ «Єврокар» звернулися до Міністерство економіки України. Адже для українських виробників важлива можливість виконувати замовлення з інших країн на переобладнання автомобілів для поліції, швидкої допомоги, служб порятунку та транспорту спеціального призначення тощо.

В Україні є відповідні компетенції та сучасні технічні можливості. Наприклад, проектна потужність заводу «Єврокар» складає до 100 000 автомобілів на рік. На заводі є все для повного циклу виробництва автомобілів: окремі цехи для зварювання, фарбування і складання автомобілів.

Міністерство економіки підготувало проект постанови про внесення змін до постанови КМУ від 27 березня 2013 року № 295 “Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо поміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”.

Завдяки такому рішенню українські компанії:

  • матимуть доступ до замовлень з країн Європи на переобладнання легкових і вантажних автомобілів з подальшим їх вивезенням до країн ЄС, Африки і Південної Америки;
  • здійснювати складання легкових автомобілів з комплектуючих в режимі переробки на митній території України з подальшим їх вивезенням;
  • завантажити та розширити свої виробничі потужності не тільки для переобладнання легкових та вантажних автомобілів з двигунами внутрішнього згорання, але і складання таких автомобілів з електричними двигунами;
  • зможуть реалізувати проект створення транспортних засобів спеціального призначення.

Таким чином, така постанова має посприяти розширенню виробничих можливостей українських підприємств, створенню нових робочих місць, збільшенню відрахувань до бюджету та цільових фондів.

#Новини #Виробництво автомобілів #Законодавство

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