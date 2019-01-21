Для сохранения автомобильных дорог Укравтодор инициирует переход на европейские стандарты габаритно-весовых параметров транспортных средств

Государственное агентство автомобильных дорог Украины имеет целью гармонизировать украинское законодательство в соответствии с Директивой Совета 96/53/ЕС от 25.07.1996 г. “Об установлении для определенных наземных транспортных средств, движущихся в пределах Сообщества, максимально разрешенных размеров во время национальных и международных перевозок и максимально разрешенного веса во время международных перевозок” в части внедрения в Украине европейских стандартов габаритно-весовых параметров. Это должно стать одной из важнейших основ сохранения автомобильных дорог страны.

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Инициатива предполагает определение максимально допустимых параметров фактической массы и нагрузки на ось транспортных средств в зависимости от их конструкций, что соответствует европейским правилам перевозки грузов.

Учитывая рекордное финансирование отрасли и масштабное проведение ремонтно-строительных работ по всей стране, существует насущная потребность в пересмотре устаревшего подхода к установлению весовых ограничений, чтобы сохранить отремонтированные участки дорог от разрушительного воздействия перегруженных транспортных средств. Как результат это позволит эффективно использовать средства налогоплательщиков и направлять их на ремонт новых участков дорог, а не на восстановление разрушенных перегруженным транспортом.

Сейчас отечественные правила дорожного движения допускают максимальную фактическую массу автомобиля в размере 40 тонн, а для контейнеровозов – 44 тонны. Такой подход к установлению габаритно-весовых параметров существенно отличается от других европейских стран.

Согласно исследованиям ученых, разрушительное воздействие автомобиля на дорогу зависит не только от фактической массы, но и от количества осей в транспортном средстве.

Именно поэтому зарубежный опыт основан на установлении максимальной фактической массы автомобиля в зависимости от конструкции грузовика.

Если говорить языком цифр, то с массой 40 тонн в Европе согласно упомянутой Директиве могут двигаться лишь отдельные, как правило комбинированные, грузовые автомобили с осями 4-6, тогда как для наиболее распространенных в Украине 2-осных и 3-осных грузовиков такие параметры установлены на уровне 18-24 тонн.

Это объясняется тем, что 40-тонный 2-осный автомобиль вызывает в десятки раз больше разрушительное воздействие на дорожное покрытие, чем при условии, если аналогичный груз перевозился бы автопоездом.

Внедрение европейских стандартов фактической массы автомобиля должно способствовать сохранению автомобильных дорог и позволит гармонизировать национальные и европейские габаритно-весовые параметры, предусмотренные Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.