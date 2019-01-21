Для збереження автомобільних доріг Укравтодор ініціює перехід на європейські стандарти габаритно-вагових параметрів транспортних засобів

Державне агентство автомобільних доріг України має на меті гармонізувати українське законодавство відповідно до Директиви Ради 96/53/ЄС від 25.07.1996 р. «Про встановлення для певних наземних транспортних засобів, що рухаються в межах Співтовариства, максимально дозволених розмірів під час національних і міжнародних перевезень і максимально дозволеної ваги під час міжнародних перевезень» в частині впровадження в Україні європейських стандартів габаритно-вагових параметрів. Це має стати однією з найважливіших основ збереження автомобільних доріг країни.

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Ініціатива передбачатиме визначення максимально допустимих параметрів фактичної маси та навантаження на вісь транспортних засобів залежно від їх конструкцій, що відповідає європейським правилам перевезення вантажів.

З огляду на рекордне фінансування галузі та масштабне проведення ремонтно-будівельних робіт по всій країни, існує нагальна потреба в перегляді застарілого підходу до встановлення вагових обмежень, аби зберегти відремонтовані ділянки доріг від руйнівного впливу перевантажених транспортних засобів. Як результат це дозволить ефективно використовувати кошти платників податків та спрямовувати їх на ремонт нових ділянок доріг, а не на відновлення зруйнованих перевантаженим транспортом.

Наразі вітчизняні правила дорожнього руху допускають максимальну фактичну масу автомобіля в розмірі 40 тонн, а для контейнеровозов – 44 тонни. Такий підхід до встановлення габаритно-вагових параметрів суттєво відрізняється від інших європейських країн.

Відповідно до досліджень науковців, руйнівний вплив автомобіля на дорогу залежить не тільки від фактичної маси, але й від кількості осей в транспортному засобі.

Саме тому закордонний досвід заснований на встановленні максимальної фактичної маси автомобіля в залежності від конструкції вантажівки.

Якщо говорити мовою цифр, то з масою 40 тонн в Європі відповідно до згаданої Директиви можуть рухатися лише окремі, як правило комбіновані, вантажні автомобілі з 4-6 осями, тоді ж як для найбільш поширених в Україні 2-вісних та 3-вісних вантажівок такі параметри встановлено на рівні 18-24 тонн.

Це пояснюється тим, що 40-тонний 2-вісний автомобіль спричиняє в десятки разів більше руйнівного впливу на дорожнє покриття, ніж за умови, якщо аналогічний вантаж перевозився б автопоїздом.

Впровадження Європейських стандартів щодо фактичної маси автомобіля має сприяти збереженню автомобільних доріг та дозволить гармонізувати національні та європейські габаритно-вагові параметри, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.