В Украине купили Aston Martin Valiant за $3 миллиона

Как пишет topgir.com.ua, это действительно шокирующая новость по нескольким причинам. Во-первых, таких автомобилей всего 38 на весь мир. Во-вторых, даже имея необходимую сумму, купить Aston Martin Valiant не так просто (надо получить разрешение на его приобретение от руководства британской марки, которое тщательно выбирает достойных). Ну и в третьих, боевые действия еще не закончились, шахеды летают, ракеты тоже. Возможно, новый владелец суперкара что-нибудь знает?

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Стоимость Aston Martin Valiant составляет 2, 7 миллиона долларов, что делает его одним из самых дорогих автомобилей в стране. Его фото было опубликовано на странице boutique.nomer.odin в Instagram. До этого момента самым дорогим можно было считать один из 77 выпущенных Aston Martin ONE-77 за 2 миллиона долларов (принадлежал олигарху Константину Жеваго, пока он под санкциями и неизвестно где, как владелец, да и сам автомобиль).

Aston Martin Valiant - лимитированная серия, выпущена в количестве всего 38 единиц. Первоначально модель была создана по заказу двукратного чемпиона.“ Формулы-1” Фернандо Алонсо, который сейчас выступает за команду Aston Martin. Впоследствии производитель решил выпустить ограниченную партию для любителей бренда. Основой для Valiant стало купе Aston Martin Valour.

Дизайн автомобиля выполнен в ретро-стиле, что напоминает модель V8 Vantage 1970-1980-х годов. Суперкар оснащен карбоновым обвесом., антикрылом и расширенными крыльями, что подчеркивают его спортивный характер. Интерьер Valiant сочетает спортивные сиденья Recaro и отделку из высококачественных материалов, таких как кожа, алькантара и карбон.

Под капотом расположен 5, 2-литровый V12 твин-турбо двигатель мощностью 745 лошадиных сил и крутящим моментом 753 Нм. Уникальной особенностью является 6-ступенчатая механическая коробка передач, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3, 2 секунды и максимальная скорость более 320 км/ч. Суперкар также оборудован спортивным дифференциалом, карбоново-керамическими тормозами и адаптивными амортизаторами для улучшения управляемости и безопасности.