В Україні купили Aston Martin Valiant за $3 мільйони

Як пише topgir.com.ua, це справді шокуюча новина з кількох причин. По-перше, таких автомобілів усього 38 на весь світ. По-друге, навіть маючи необхідну суму, купити Aston Martin Valiant не так просто (треба отримати дозвіл на його придбання від керівництва британської марки, яке прискіпливо обирає достойних). Ну і по-третє, бойові дії ще не закінчилась, шахеди літають, ракети також. Можливо, новий власник суперкара щось знає?

Читайте також: Aston Martin показав спортивний гібрид Valhalla, який розганяється до 350 кілометрів на годину

Вартість Aston Martin Valiant становить 2,7 мільйона доларів, що робить його одним із найдорожчих автомобілів у країні. Його фото опублікували на сторінці boutique.nomer.odin в Instagram. До цього моменту найдорожчим можна було вважати один із 77-ми випущених Aston Martin ONE-77 за 2 мільйони доларів (належав олігарху Костянтину Жеваго, наразі він під санкціями і невідомо де, як власник, так і сам автомобіль).

Aston Martin Valiant — лімітована серія, випущена в кількості лише 38 одиниць. Спочатку модель була створена на замовлення дворазового чемпіона “Формули-1” Фернандо Алонсо, який нині виступає за команду Aston Martin. Згодом виробник вирішив випустити обмежену партію для поціновувачів бренду. Основою для Valiant стало купе Aston Martin Valour.

Дизайн автомобіля виконаний у ретро-стилі, що нагадує модель V8 Vantage 1970-1980-х років. Суперкар оснащений карбоновим обвісом, антикрилом та розширеними крилами, що підкреслюють його спортивний характер. Інтер’єр Valiant поєднує спортивні сидіння Recaro та оздоблення з високоякісних матеріалів, таких як шкіра, алькантара та карбон.

Під капотом розташований 5,2-літровий V12 твін-турбо двигун потужністю 745 кінських сил і крутним моментом 753 Н·м. Унікальною особливістю є 6-ступінчаста механічна коробка передач, що забезпечує розгін до 100 км/год за 3,2 секунди та максимальну швидкість понад 320 км/год. Суперкар також обладнаний спортивним диференціалом, карбоново-керамічними гальмами та адаптивними амортизаторами для покращення керованості та безпеки.