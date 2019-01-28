В большинстве развитых стран мира существуют ограничения на тонировку передних окон и лобового стекла автомобиля. Есть такие ограничения и в Украине, но за их соблюдением пока никто не следит.

В соответствии с Правилами дорожного движения запрещается эксплуатация автомобиля при нанесении на стекло покрытия, которое ограничивает обзорность с места водителя и ухудшает прозрачность стекла.

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За управление автомобилем с нарушением этих требований предусмотрен штраф в размере 340 грн на первый раз и если повторно в течение года, то предусмотрено лишение права управления от 3-х до 6-ти месяцев или административный арест на срок от 5-ти до 10-ти суток.

В то же время, Правилами предусмотрены определенные исключения, а именно допускается тонирование с светопропусканием для ветрового стекла не ниже 75% и для других не ниже 70%. Зеркальное тонирование запрещено в любом случае.

Однако, при наложении штрафа определить процент светопропускания работник полиции должен не “на глаз”, а специальным прибором (тауметр) и составить соответствующий акт проверки. В противном случае такой штраф будет незаконным.

Очевидно, что контроль прозрачности окон должен приводиться при техосмотре. Для легкового транспорта техосмотр планируют ввести в ближайшее время. Но традиционно в Украине такая процедура является чисто коррупционной – у нас слишком старый автопарк и много авто просто не смогут честно пройти ТО. Именно поэтому восемь лет назад техосмотр и отменили. Стоит отметить, что его отмена никак не сказалась на показателях аварийности.