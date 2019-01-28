В більшості розвинених країн світу існують обмеження на тонування передніх вікон та лобового скла автомобіля. Є такі обмеження і в Україні, але за їх дотриманням поки що ніхто не слідкує.

Відповідно до Правил дорожнього руху забороняється експлуатація автомобіля при нанесенні на скло покриття, які обмежує оглядовість з місця водія і погіршує прозорість скла.

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За керування автомобілем із порушенням цих вимог передбачено штраф у розмірі 340 грн. на перший раз і якщо повторно протягом року, то передбачено позбавлення права керування від 3-х до 6-ти місяців або адміністративний арешт на строк від 5-ти до 10-ти діб.

Водночас, Правилами передбачено певні винятки, а саме допускається тонування із світлопропусканням для вітрового скла не нижче 75% та для інших не нижче 70%. Дзеркальне тонування заборонено у будь-якому випадку.

Проте, при накладенні штрафу визначити відсоток світлопропускання працівник поліції повинен не «на око», а спеціальним приладом (тауметр) та скласти відповідний акт перевірки. У інакшому випадку такий штраф буде незаконний.

Очевидно, що контроль прозорості вікон повинен приводитись при техогляді. Для легкового транспорту техогляд планують ввести найближчим часом. Але традиційно в Україні така процедура є суто корупційною – у нас надто старий автопарк та багато авто просто не зможуть чесно пройти ТО. Саме тому вісім років тому техогляд і відмінили. Варто зазначити, що його відміна ніяк не позначилась на показниках аварійності.