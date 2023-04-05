Автомобили с правым рулем могут разрешить регистрировать только в частях ВСУ и других военных формированиях.

В Верховную Раду подали законопроект, предусматривающий разрешение на регистрацию автомобиля с правым рулем для ВСУ и других военных формирований. По закону, их регистрация запрещена. Об этом сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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"Волонтерам приходится завозить много машин для помощи ВСУ. И в Великобритании можно купить автомобили, которые очень помогут нашим военным, но там расположение руля с правой стороны. Сейчас на границе примерно сотня таких автомобилей, которые не пропускают, ссылаясь на запрет в законе", – написал нардеп.

Именно поэтому, по словам Гончаренко, необходимо внести правки в действующее законодательство и разрешить регистрацию в частях ВСУ и других военных формированиях авто с правым рулем на период действия военного положения и на 90 дней после его отмены.