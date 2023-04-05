Автомобілі з правим кермом можуть дозволити реєструвати лише у частинах ЗСУ та інших військових формуваннях.

До Верховної Ради подали законопроект, який передбачає дозвіл на реєстрацію автомобіля з правим кермом для ЗСУ та інших військових формувань. Наразі, згідно з законом, їх реєстрацію заборонено. Про це повідомив у Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

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"Волонтерам доводиться завозити багато машин для допомоги ЗСУ. І у Великобританії можна купити автомобілі, які дуже допоможуть нашим військовим, але там розташування керма з правої сторони. Зараз на кордоні приблизно сотня таких автівок, яких не пропускають, посилаючись на заборону в законі", – написав нардеп.

Саме тому, за словами Гончаренка, необхідно внести правки до чинного законодавства і дозволити реєстрацію в частинах ЗСУ та інших військових формуваннях авто з правим кермом на період дії воєнного стану і на 90 днів після його скасування.