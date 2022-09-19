Сейчас в Украине разрешено управлять мотоциклами, начиная с 16 лет. Депутаты же предлагают разрешить и вождение автомобиля с 16 лет, как это происходит во многих развитых странах.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №8039, которым депутаты предлагают разрешить управление автомобилем с 16 лет, но с определенными условиями.

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Распространить право на управление транспортными средствами категории B депутаты предлагают:

на лиц, достигших 16-летнего возраста, но с письменным нотариально удостоверенным согласием родителей (усыновителей) или попечителей – если автомобили с автоматической коробкой передач;

на лиц, достигших 17-летнего возраста по письменному нотариально удостоверенному согласию родителей (усыновителей) или попечителей – если автомобили с механической коробкой передач.

В случае причинения вреда другому лицу, несовершеннолетнее лицо несет ответственность в соответствии с Гражданским Кодексом. В случае отсутствия у несовершеннолетнего лица имущества, достаточного для возмещения причиненного ущерба, это бремя ложится на тех, кто подписывал согласие на разрешение несовершеннолетнему управлять транспортным средством.

Целью своего предложения депутаты называют повышение правосознания молодежи в сфере ПДД, что будет способствовать усилению безопасности на дорогах.

Следует отметить, что во многих цивилизованных странах мира (Мексика, Израиль, Франция, Исландия, Норвегия, Словения, Швеция, Македония, Эстония и др.) подросткам разрешается управлять автомобилем с 16 лет.

В США минимальный возраст для получения водительских прав отличается в разных штатах, от 14 лет (в Южной Дакоте) до 17 лет (в Нью-Джерси).