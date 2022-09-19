Зараз в Україні дозволено керувати мотоциклами, починаючи з 16 років. Депутати ж пропонують дозволити ще й водіння автомобіля з 16 років, як це існує у багатьох розвинених країнах світу.

У Верховній Раді України зареєстровано законопроект №8039, яким депутати пропонують дозволити керування автомобілем з 16 років, але з певними умовами.

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Поширити право на керування транспортними засобами категорії B депутати пропонують:

на осіб, які досягли 16-річного віку, але за письмовою нотаріально посвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників – якщо автомобілі з автоматичною коробкою передач;

на осіб, які досягли 17-річного віку за письмовою нотаріально посвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників – якщо автомобілі з механічною коробкою передач.

У разі завдання шкоди іншій особі, неповнолітня особа несе відповідальність відповідно до Цивільного Кодексу. У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої шкоди, цей тягар лягає на тих, хто підписував згоду на дозвіл неповнолітньому керувати транспортним засобом.

Метою своєї пропозиції депутати називають підвищення правосвідомості молоді у сфері Правил дорожнього руху, що сприятиме посиленню безпеки на дорогах.

Варто зазначити, що у багатьох цивілізованих країнах світу (Мексика, Ізраїль, Франція, Ісландія, Норвегія, Словенія, Швеція, Македонія, Естонія та інші) підліткам дозволяється керувати автомобілем з 16 років.

У США мінімальний вік для отримання прав водія відрізняється в різних штатах, від 14 років (у Південній Дакоті) до 17 років (у Нью-Джерсі).