Президент Украины Владимир Зеленский в своем новом обращении к украинцам сообщил, что в стране существенно снижают нагрузку на бизнес.

Об этом он заявил 22 февраля, опубликовав обращение на своих официальных страницах в соцсетях и мессенджерах. В частности, в Украине снижают налог на добавленную стоимость (НДС) на бензин и дизельное топливо.

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"Это позволит снизить цены на заправках. Наша цель – обретение экономической независимости. Особенно в энергетике", – подчеркнул Зеленский.

При этом, на сколько снижают НДС, каких именно видов топлива (брендовых/не премиальных) касается инициатива, Зеленский не уточнил. В настоящее время лидер государства вообще не объяснил детали и что, в принципе, предусматривает программа уменьшения налоговой нагрузки на бизнес.

Кроме этого, президент объявил о запуске программы экономического патриотизма. По словам украинского лидера, она станет дополнительным стимулом локализации украинского производства.

В связи с анонсированным президентом снижением НДС на топливо, стоит отметить, что в Украине цены на бензин в последнее время стремительно росли.

Причинами подорожания эксперты называли нестабильность украинской валюты, удорожание нефти на мировом рынке и механизм госрегулирования цен на топливо в Украине.