Президент України Володимир Зеленський у своєму новому зверненні до українців повідомив, що у країні суттєво знижують навантаження на бізнес.

Про це він заявив 22 лютого, опублікувавши звернення на своїх офіційних сторінках у соцмережах та месенджерах. Зокрема, в Україні знижують податок на додану вартість (ПДВ) на бензин та дизельне паливо.

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"Це дозволить знизити ціни на заправках. Наша мета – набуття економічної незалежності. Особливо в енергетиці", – наголосив Зеленський.

При цьому, на скільки знижують ПДВ, яких саме видів палива (брендових/не преміальних) стосується ініціатива, Зеленський не уточнив. В даний час лідер держави взагалі не пояснив деталі і що, в принципі, передбачає програму зменшення податкового навантаження на бізнес.

Окрім цього, президент оголосив про запуск програми економічного патріотизму. За словами українського лідера, вона стане додатковим стимулом локалізації українського виробництва.

У зв'язку з анонсованим президентом зниженням ПДВ на пальне, варто зазначити, що в Україні ціни на бензин останнім часом стрімко зростали.

Причинами подорожчання експерти називали нестабільність української валюти, дорожчання нафти на світовому ринку та механізм держрегулювання цін на пальне в Україні.