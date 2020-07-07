Дистанционно будут обучать Правилам дорожного движения, строению и эксплуатации транспортных средств, основам безопасности движения и оказанию домедицинской помощи.

На сайте МВД предоставлен для ознакомления проект постановления КМУ "О реализации экспериментального проекта по осуществлению дистанционной подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств аккредитованными заведениями через образовательный портал Министерства внутренних дел с использованием технологий дистанционного обучения".

Согласно проекту, станет возможно теоретическую часть обучения водителей сделать на дистанционной основе. Для этого заведение, которое проводит обучение, должно зарегистрировать абитуриента в Едином государственном реестре Министерства внутренних дел в электронной форме. Далее обучение будет проводиться онлайн – это будут лекции, которые ученики будут слушать индивидуально или группой до 10 человек. Вся система будет базироваться на образовательном портале МВД и программном обеспечении, которое разрабатывает государственная компания.

Если постановление примут, МВД начнет его реализацию в течение трех месяцев. Сейчас проект постановления обсуждается общественностью, в него можно вносить предложения и комментарии.

Напомним, где лучше учиться вождению в Киеве.