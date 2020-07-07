Дистанційно будуть навчати Правил дорожнього руху, будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги.

На сайті МВС надано для ознайомлення проект постанови КМУ "Про реалізацію експериментального проєкту щодо здійснення дистанційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів акредитованими закладами через освітній портал Міністерства внутрішніх справ з використанням технологій дистанційного навчання".

Згідно проекту, стане можливим теоретичну частину навчання водіїв зробити на дистанційній основі. Для цього заклад, який проводить навчання, має зареєструвати абітурієнта в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ в електронній формі. Далі навчання проводитиметься онлайн – це будуть лекції, які учні слухатимуть індивідуально чи групою до 10 чоловік. Вся система базуватиметься на освітньому порталі МВС та програмному забезпеченні, яке розробляє державна компанія.

Якщо постанову приймуть, МВС розпочне її реалізацію протягом трьох місяців. Наразі проєкт постанови обговорюється громадськістю, до неї можна вносити пропозиції та коментарі.

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