Обмен водительского удостоверения онлайн в кабинете водителя и доставка Укрпочтой. Сервисные центры МВД создали удобный механизм обновления потерянных, испорченных или утраченных водительских прав.

Чтобы восстановить водительское удостоверение достаточно оставить заявку в личном кабинете на сайте МВД. Новый пластиковый документ придет к владельцу по почте, а старый автоматически потеряет реальность.

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“Забрать готовое водительское можно на отделении Укрпочты или даже заказать доставку курьером домой. Также в Электронном кабинете водителя есть возможность выбрать удобный сервисный центр МВД, чтобы получить готовый документ именно там», - отметил на презентации обновления онлайн услуги начальник Главного сервисного центра МВД Николай Рудык.

Продолжительность обработки запроса – до 10 дней. Важно, водительские удостоверения старого образца, выданные до 2014 года, можно обменять только лично в сервисном центре МВД. Удостоверения по регистрации транспортного средства можно восстановить только при посещении сервисного центра МВД.