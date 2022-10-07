Обмін посвідчення водія онлайн у кабінеті водія і доставка Укрпоштою. Сервісні центри МВС створили зручний механізм поновлення загублених, зіпсованих або втрачених посвідчень водія.

Аби відновити посвідчення водія достатньо залишити заявку у особистому кабінеті на сайті МВС. Новий пластиковий документ прийде до власника поштою, а старий автоматично втратить дійсність.

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“Забрати готове водійське можна на відділенні Укрпошти, або навіть замовити доставку кур'єром додому. Також в Електронному кабінеті водія є можливість обрати зручний сервісний центр МВС, щоб отримати готовий документ саме там», - зазначив на презентації відновлення онлайн послуги начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Тривалість обробки запиту - до 10 днів. Важливо, посвідчення водія старого зразка, видані до 2014 року, можна обміняти лише особисто у сервісному центрі МВС. Посвідчення з реєстрації транспортного засобу також можна відновити лише у разі відвідування сервісного центру МВС.