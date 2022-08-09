Июльские регистрации подержанных авто сократились из-за отмены доступной растаможки.

В июле украинский автопарк пополнили почти 45,8 тыс. подержанных легковых авто, что на 16% меньше, чем в прошлом году и почти вдвое меньше, чем в июне этого года, сообщает Укравтопром.

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Из этого количества: 10% выпало на автомобили в возрасте до 5 лет, 15% составили легковушки от 6 до 10 лет, а 75% авто были изготовлены более 10 лет назад.

Наибольшее количество регистраций подержанных машин, которые в июле перешли на украинские номера, было оформлено во Львовской области-14% от общего количества. Волынскую прописку получили 11% авто. Третий результат в Ровенской области – 8% регистраций растаможенных легковых авто с пробегом.

В течение июля украинцы чаще всего регистрировали такие ввезенные из-за рубежа подержанные авто:

Volkswagen Passat – 2,8 тыс. шт.;

Volkswagen Golf – 2,7 тыс. шт.;

Renault Megane – 2,2 тыс. шт.;

Skoda Octavia – 1,7 тыс. шт.;

Ford Focus – 1,3 тыс. шт.

Всего с начала года на украинскую регистрацию перешли 310,2 тыс. б/у легковых авто, что почти на четверть больше чем за аналогичный период прошлого года.