Липневі реєстрації уживаних авто скоротились через скасування доступного розмитнення.

У липні український автопарк поповнили майже 45,8 тис. вживаних легкових авто, що на 16% менше, ніж торік і майже вдвічі менше, ніж у червні цього року, повідомляє Укравтопром.

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З цієї кількості: 10% випало на автомобілі віком до 5 років, 15% склали легковики від 6 до 10 років, а 75% авто були виготовлені більше 10 років тому.

Найбільшу кількість реєстрацій вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, було оформлено у Львівській області – 14% від загальної кількості. Волинську прописку отримали 11% авто. Третій результат у Рівненської області – 8% реєстрацій розмитнених легкових авто з пробігом.

Впродовж липня українці найчастіше реєстрували такі ввезені з-за кордону вживані авто:

Volkswagen Passat – 2,8 тис. шт.;

Volkswagen Golf – 2,7 тис. шт.;

Renault Megane – 2,2 тис. шт.;

Skoda Octavia – 1,7 тис. шт.;

Ford Focus – 1,3 тис. шт.

Всього з початку року на українську реєстрацію перейшли 310,2 тис. вживаних легкових авто, що майже на чверть більше ніж за аналогічний період минулого року.