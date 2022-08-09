Липневі реєстрації уживаних авто скоротились через скасування доступного розмитнення.
У липні український автопарк поповнили майже 45,8 тис. вживаних легкових авто, що на 16% менше, ніж торік і майже вдвічі менше, ніж у червні цього року, повідомляє Укравтопром.
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З цієї кількості: 10% випало на автомобілі віком до 5 років, 15% склали легковики від 6 до 10 років, а 75% авто були виготовлені більше 10 років тому.
Найбільшу кількість реєстрацій вживаних машин, що у липні перейшли на українські номери, було оформлено у Львівській області – 14% від загальної кількості. Волинську прописку отримали 11% авто. Третій результат у Рівненської області – 8% реєстрацій розмитнених легкових авто з пробігом.
Впродовж липня українці найчастіше реєстрували такі ввезені з-за кордону вживані авто:
- Volkswagen Passat – 2,8 тис. шт.;
- Volkswagen Golf – 2,7 тис. шт.;
- Renault Megane – 2,2 тис. шт.;
- Skoda Octavia – 1,7 тис. шт.;
- Ford Focus – 1,3 тис. шт.
Всього з початку року на українську реєстрацію перейшли 310,2 тис. вживаних легкових авто, що майже на чверть більше ніж за аналогічний період минулого року.