Розничные сети в период с 15 по 18 ноября повысили стоимость сжиженного газа в пределах 10-20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95".

Сети Glusco и UPG подняли цены на 23 и 20 коп./л., до 11,17 и 11,20 грн/л, соответственно. На столичной KLO газ подорожал на 15 коп./л., до 12,14 грн/л. В таких сетях как SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Параллель", BVS и Mango автогаз подорожал в пределах 10 коп./л.

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Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 18 ноября выросла на 3 коп./л., до 11,50 грн/л. Отметим, оптовые цены СУГ начали рост с конца октября. За этот период цена ресурса выросла на 4% (700 грн/т), до 18659 грн/т.