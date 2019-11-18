Самые популярные подержанные машины, которые покупали украинцы в течение 10 месяцев текущего года.

Какие подержанные машины пользовались наибольшим спросом у посетителей AUTO.RIA за прошедшие 10 месяцев? Ниже – список моделей, объявления о продаже которых получили отметку "Продано" от прежних владельцев. Стоит предупредить, что в десятке вы встретите как старых знакомых, так и парочку новых (по крайней мере, для данного рейтинга) "лиц".

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10 Volkswagen Passat B7

Вот первая неожиданность: седьмая генерация знаменитого “Пассата”, потеснила в рейтинге самых популярных подержанных машин Украины самую "Октавию". Действительно, дальше в списке старую Skoda Octavia мы не встретим: гиперпопулярный прежде лифтбек опустился на одиннадцатое место, а вот представителей семейства Passat в данном списке будет целых три. Упс, не будем забегать вперед ...

В этом рейтинге Volkswagen Passat B7 – самый дорогой по среднему ценовому предложению. Автомобиль продержался на конвейере пять лет (с 2010 по 2015 год), но наибольшим спросом за 10 прошедших месяцев пользовалась версия 2012 года. Что касается силовых агрегатов, то их выбор по-настоящему велик.

Для “Пассата” этого поколения предлагали 1,4, 1,8 и 2,0-литровые бензиновые и дизельные агрегаты. В Штатах продавалась модификация с 2,5-литровым мотором, но радоваться такому автомобилю суждено не только жителям Нового света: и для него нашлось место и на нашем рынке подержанных автомобилей.

9 Daewoo Sens

Совпадение это или нет – решайте сами. Но сложно не отметить, что вслед за дорогим предложением в числе наиболее популярных подержанных машин, по пятам следом идет самый дешевый – Daewoo Sens. В нынешнем списке это наиболее доступный автомобиль по своему среднему по стоимости предложению, – и "по годам" машина, прямо скажем, не "старая". В этом году чаще всего покупали "Сенс" 2005 года выпуска. Как известно, Sens является локализированной версией знаменитого Daewoo Lanos (без него данный рейтинг, конечно, тоже не обошолся) с двигателем и КПП, корнями уходящими к безвременно почившей "Таврии". Найти в каталогах это детище отечественного автопрома можно с мотором объемом 1,3 литра на 63 и 70 л.с., а также с 1,4-литровым агрегатом на 77 "лошадей".

8 Renault Megane

Если исключить из поля зрения седьмое поколение "Пассата", титул самого молодого автомобиля сегодняшнего рейтинга перейдет к Renault Megane. Чаще всего отметку “Продано” получали «Меган» 2011 выпуска. Само собой, не такой уж пожилой по меркам украинского авторынка возраст повлиял и на ценник, сделав машину третьей по стоимости в этом рейтинге.

Примечательно, что компания Renault весь текущий год активно штурмовала украинский рынок. В сегменте новых автомобилей лидерские позиции захватывал Renault Duster, а в прошлом сентябре сбросить с пьедестала самых популярных новых автомобилей кроссовер Kia Sportage смог Logan.

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На "вторичке" же бесконечную битву с конкурентами ведет Renault Megane, хотя с начала этого года модель все-таки сдала несколько позиций: по итогам первого полугодия “Меган” занимал пятую строчку аналогичного рейтинга, но позже интерес к нему начал проседать. Как результат – восьмое место.

7 Volkswagen Passat B6

Уже второй, но не последний на сегодня подержанный автомобиль с шильдиком "Пассат", устроился чуть выше своего преемника в списке самых популярных. Ничего удивительного – цена! "Различия между B6 и B7, возможно, не так уж и значительные", – очевидно, подумали покупатели. А вот 4 тысячи долларов, которые составляют разницу между средней стоимостью этих автомобилей – аргумент существенный. Вот и весь сказ о более высоких продажах Passat B6.

Volkswagen Passat B6 представлен в достаточно широком спектре: с 1,4, 1,6, 1,8 и 2, 0-литровыми бензиновыми моторами, а также 1,9- и 2,0-литровыми дизельными альтернативами. Хорошенько порывшись в каталогах, можно найти даже “заряженные” полноприводные версии R36, которые в свое время оснащались 3,6-литровым двигателем на 300 лошадиных сил. Есть еще порох!

6 Volkswagen Golf IV

Не только "Пассатом" единым: вы наверняка заметили, что в рейтинге самых продаваемых автомобилей с пробегом явно доминируют выходцы бренда Volkswagen. Подбирая вместо комфортабельного седана или практичного универсала более компактный хэтчбек, украинские автомобилисты (как и многие европейцы) предпочли знаменитый "Гольф". И пока автопроизводитель уже вовсю раздувает паруса восьмой генерацией своего бестселлера, наши соотечественники судя по всему, еще не очень устали и от машины четвертого поколения.

Удивляться не приходится – сочетание цены, хорошей репутации и качества на рынке подержанных автомобилей у Volkswagen Golf IV – почти образцовое. Тем более, что средняя стоимость машин, проданных с начала года, составляет всего 4800 долларов, что делает "Гольф" третьим самым дешевым вариантом этого списка. Конечно, смириться придется с преклонным возрастом, ведь речь идет о машине "плюс-минус" 1999 года выпуска. И все же многие украинцы готовы сделать ставку на хваленое (и, желательно, вечное) немецкое качество.

5 Chevrolet Lacetti

Многочисленные события, произошедшие в нашей стране за последние 10 месяцев, никак не повлияли на преданность украинцев старым автомобилям марки Chevrolet. Уже традиционно в списке из десяти самых продаваемых подержанных легковушек присутствует сразу два носителя логотипа этого бренда. Один из них – Lacetti, о втором узнаете чуть позже (если вдруг не догадались). Тут – все по порядку.

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Сколько бы украинские автомобилисты не покупали Chevrolet Lacetti, доски продаж все равно буквально ломятся от новых предложений желающих от него избавиться. Подержанный "Лач" можно найти сразу в трех типах кузова: в свое время дилеры продавали и седан, и хэтчбек, и универсал. Что касается силового оснащения, то сейчас Lacetti можно приобрести с 1,4, 1,6, 1,8 и 2,0-литровым мотором. Многие из предложенных экземпляров уже успели обзавестись ГБО. Практично? Практично.

4 Opel Vectra B

"Старичок" Opel Vectra B остается значимым игроком рынка подержанных автомобилей Украины, хотя между позициями рейтинга он крутится, как уж на сковородке. Была эта машина и на задворках списка самых успешных, была и на высших позициях. Такие перестановки достаточно легко объяснить: интерес к немецкому седану меняется в силу достаточно заметного изменения цены после легализации подавляющего числа "блях".

На пике цен Opel Vectra B покупали примерно за 4400 долларов, но во второй половине года немецкий седан стали "сбрасывать" чуть больше $ 1 000. Само собой, все дело в остатках нерастаможенных машин на "еврономерах", избавиться от которых до конца "периода легализации", а именно 31 декабря, хотело бы немало предприимчивых автовладельцев. Многим уже удалось "слить товар", а значит совсем дешевых немецких машинок вскоре на рынке может и не остаться.

3 Chevrolet Aveo

Хотя определенные перестановки в списке самых продаваемых подержанных машин Украины совершенно очевидны, тройка лидеров осталась неизменной. Так, на "бронзовой" третьей ступеньке пьедестала по-прежнему находится упомянутый нами носитель логотипа Chevrolet: Aveo.

Секрет успеха данного автомобиля достаточно прост: вполне сносная цена удачно балансирует с надежностью, ремонтопригодностью и не очень "бородатым" возрастом. Кстати, чаще всего покупали "Авео" в исполнении 2007 года. Что касается разнообразия выбора, здесь ему есть что предложить своим покупателям. В каталогах можно найти модель в кузовах хэтчбек и седан, с двигателями объемом от 1,2 до 1,6-литров.

2 Volkswagen Passat B5

Если бы мы решили посчитать все версии Passat в одной графе этого рейтинга, немецкий автомобиль с легкостью завоевал бы титул самого популярной подержанной легковушки в Украине. Но если для шестого и седьмого поколения такой союз был бы худо-бедно приемлемым, то Volkswagen Passat B5 слишком отличается от своих младших собратьев, чтобы идти с ними в одном зачете. Зато он дешевый, а значит отлично продается!

Так, здесь впереди все еще установлена ​​многорычажная подвеска вместо Макферсона, двигатель расположен продольно, а салон – не такой пафосный, как у преемника. И все же разница в цене между пятым и шестым поколением "Пассата" составляет почти 3 тысячи долларов. Аргумент? Аргумент!

Кроме того, даже с оглядкой на годы производства (1996-2000 г.) Volkswagen Passat B5 не так уж плох: с этим поколением седан получил довольно прогрессивную электронную начинку. К тому же чуть ли не все автомеханики знают модель, как облупленную, что для техники таких лет очень важно.

1 Daewoo Lanos

Какой бы глупой ни казалось идея объединить все "Пассаты" в одной строке рейтинга, это был единственный способ, который позволил бы сместить с вершины украинского рынка подержнных автомобилей неуважаемый комментаторами Lanos.

Даже хитрости с "покупками" машин на иностранных номерах, которые наши соотечественники освоили более чем успешно, в масштабах года не повлияли на продажи "Ланоса" слишком заметно. Где прославленные когда-то подержнные Audi A6? Далеко за пределами первой десятки! А "Ланос" снова наверху, и, кажется, конкуренты на “вторичке” ему не страшны.

Вывод напрашивается сам собой: пока в стране не будет взвешенного налогового и таможенного законодательства, круговорот этой популярной модели продлится почти до бесконечности (вспомните о Кубе с ее автопарком). Ведь тому, кто в нынешних реалиях ищет недорогой в покупке и дешевый в эксплуатации автомобиль, не так-то просто взять и не купить Lanos.

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