В случае введения эконорм Евро 6 с 01.01.2020 (через 1,5 месяца), в Украине много новых авто подорожают на 15-18%. Об этом заявляет генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Эксперт обеспокоен тем, что парламент занимается делами, которые не касаются автомобилей и предлагает парламентариям больше работать в сессионном зале. "Я уже писал о том, что в случае введения эконорм Евро 6 с 01.01.2020 (через 1,5 месяца), в Украине много новых авто подорожают на 15-18%. Налоговый, а также транспортный Комитеты ВР рекомендовали Парламенту перенести введение Евро-6 на 2025 год", пишет Олег Назаренко.

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"А дальше роковые случайности .. Принятие решения ВР о пролонгации Евро 5 планировали на среду, но из-за закона о земле не хватило времени. Планировали на четверг, но из-за закон о бюджете не хватило времени. Аналогично в пятницу. Теперь рассмотрение переноса Евро 6 возможно только в декабре. А тем временем автозаводы уже производят авто на будущие периоды и вынуждены в условиях действующего законодательства делать для Украины авто Евро-6 (дороже на 15-18%). Ведь главное упрекнуть некого: и налоговый Комитет, и народные депутаты в Комитетах оперативно приняли решение", объясняет Олег Назаренко.

"Роковые случайности пошли и нужные законопроекты не принимаются. Может Раде следует больше работать в сессионном зале? Ведь так называемые "недели работы в комитетах и с избирателями" на самом деле превращаются в каникулы. А тем временем уже через 1,5 месяца авто могут подорожать", отметил Олег Назаренко.

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