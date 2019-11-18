У разі введення еконорм Євро 6 з 01.01.2020 (через 1,5 місяці), в Україні багато нових авто подорожчають на 15-18%. Про це заявляє генеральний директор в всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко.

Експерт стурбований, що парламент займається справами, які не стосуються автомобілів і пропонує парламентарям більше працювати в сесійному залі. "Я вже писав про те, що у разі введення еконорм Євро 6 з 01.01.2020 (через 1,5 місяці), в Україні багато нових авто подорожчають на 15-18%. Податковий, а також транспортний Комітети ВР рекомендували Парламенту перенести введення Євро-6 на 2025 рік", – пише Олег Назаренко.

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"А далі фатальні випадковості... Ухвалення рішення ВР щодо пролонгації Євро 5 планували на середу, але через Закон про землю не вистачило часу. Планували на четвер, але через Закон про бюджет не вистачило часу. Аналогічно в п'ятницю. Тепер розгляд перенесення Євро 6 можливо тільки в грудні. А тим часом автозаводи вже виробляють авто на майбутні періоди і змушені в умовах чинного законодавства робити для України авто Євро-6 (дорожче на 15-18%). Адже й дорікнути нема кого: і Комітет податковий, і народні депутати в Комітетах оперативно прийняли рішення", – пояснює Олег Назаренко.

"Фатальні випадковості пішли і потрібні законопроекти не приймаються. Може Раді слід більше працювати в сесійному залі? Адже так звані "тижні роботи в комітетах і з виборцями" насправді перетворюються в канікули. А тим часом уже через 1,5 місяці авто можуть подорожчати", – зауважив Олег Назаренко.

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