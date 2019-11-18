Найпопулярніші вживані машини, які купували українці протягом 10 місяців поточного року.

Які вживані машини користувалися найбільшим попитом у відвідувачів найбльшого автокласифайду країни AUTO.RIA протягом минулих 10 місяців? Нижче – список моделей, оголошення про продаж яких отримали позначку "Продано" від колишніх власників. В топ-десятці ви зустрінете як старих знайомих, так і кілька нових (принаймні, для даного рейтингу) моделей.

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10. Volkswagen Passat B7

Ось перша несподіванка: сьома генерація знаменитого "Пасату", як то кажуть, підкралася непомітно і потіснила в рейтингу найбільш популярних вживаних машин України Skoda Octavia. Дійсно, далі в списку стару “Октавію” ми не зустрінемо: гіперпопулярний раніше ліфтбек опустився на одинадцяте місце, а ось представників сімейства Passat в даному списку буде цілих три. Втім, не будемо забігати наперед ...

В цьому рейтингу Volkswagen Passat B7 – найдорожчий за середньою ціновою пропозицію. Автомобіль протримався на конвеєрі п'ять років (з 2010 по 2015 рік), але найбільшим попитом за 10 минулих місяців користувалася версія 2012 року. Що стосується силових агрегатів, то їх вибір по-справжньому великий.

Для "Пасату" цього покоління пропонували 1,4, 1,8 і 2,0-літрові бензинові і дизельні агрегати. У Штатах продавалася модифікація з 2,5-літровим мотором, але радіти такому автомобілю судилося не тільки жителям Нового Світу: і для нього знайшлося місце і на нашому ринку вживаних авто.

9. Daewoo Sens

Одразу за найдорожчою пропозицією в числі найбільш популярних вживаних машин іде найдешевше - Daewoo Sens. У нинішньому списку це найбільш доступне авто за своєю середньою вартістю пропозицію. У цьому році найчастіше купували "Сенс" 2005 року випуску. Як відомо, Sens є локалізовану версію знаменитого Daewoo Lanos (без нього даний рейтинг, звичайно, теж не обійшовся) з двигуном і КПП від "Таврії". Знайти в каталогах це дітище вітчизняного автопрому можна з мотором об'ємом 1,3 літра на 63 і 70 к.с., а також з 1,4-літровим агрегатом на 77 "коней".

8. Renault Megane

Якщо виключити з поля зору сьоме покоління "Пасату", титул наймолодшого автомобіля сьогоднішнього рейтингу перейде до Renault Megane. Найчастіше позначку "Продано" отримували "Мегани" 2011 року випуску. Само собою, не такий вже похилий за мірками українського авторинку вік вплинув і на цінник, зробивши машину третьою за вартістю у цьому рейтингу.

Примітно, що компанія Renault весь поточний рік активно штурмувала український ринок. У сегменті нових автомобілів лідерські позиції захоплював Renault Duster, а в минулому вересні скинути з п'єдесталу найпопулярніших нових авто кросовер Kia Sportage зміг Logan.

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На "вторинці" ж нескінченну битву з конкурентами веде Renault Megane, хоча з початку цього року модель все-таки здала кілька позицій: за підсумками першого півріччя "Меган" займав п'ятий рядок аналогічного рейтингу, але пізніше інтерес до нього почав просідати. Як результат – восьме місце.

7. Volkswagen Passat B6

Уже другий, але не останній на сьогодні вживаний автомобіль з шильдиком "Пассат", влаштувався трохи вище свого спадкоємця в списку найпопулярніших. Нічого дивного - ціна! "Відмінності між B6 і B7, можливо, не так вже й значні", – очевидно, подумали покупці. А ось 4 000 доларів, які складають різницю між середньою вартістю цих авто – аргумент суттєвий. Ось і вся розповідь про більш високі продажі Passat B6.

Volkswagen Passat B6 представлений в досить широкому спектрі: з 1,4, 1,6, 1,8 і 2, 0-літровими бензиновими моторами, а також 1,9- і 2,0-літровими дизельними альтернативами. Гарненько порившись в каталогах, можна знайти навіть "заряджені" повнопривідні версії R36, які свого часу оснащувалися 3,6-літровим двигуном на 300 кінських сил. Є ще порох!

6. Volkswagen Golf IV

Не "Пасатом" єдиним: ви напевно помітили, що в рейтингу найбільш популярних авто з пробігом явно домінують вихідці бренду Volkswagen. Підбираючи замість комфортабельного седана або практичного універсала більш компактний хетчбек, українські автомобілісти (як і багато європейців) віддали перевагу знаменитому "Гольфу". І поки автовиробник щосили роздуває вітрила восьмої генерації свого бестселера, наші співвітчизники ще не дуже втомилися і від машини четвертого покоління.

Дивуватися не доводиться – поєднання ціни, гарної репутації та якості на ринку старих авто у Volkswagen Golf IV – мало не зразкове. Тим більше, що середня вартість машин, проданих з початку року, становить всього 4 800 доларів, що робить "Гольф" третім найдешевшим варіантом цього списку. Звичайно, змиритися доведеться з похилим віком, адже мова йде про машину "плюс-мінус" 1999 року випуску. І все ж багато українців готові зробити ставку на хвалену (і, бажано, вічну) німецьку якість.

5. Chevrolet Lacetti

Численні події, що відбулися в нашій країні за останні 10 місяців, ніяк не вплинули на відданість українців старим авто марки Chevrolet. Уже традиційно в списку з десяти найбільш продаваних вживаних легковиків присутно відразу два носія логотипу цього бренду. Один з них – Lacetti, про другий дізнаєтеся трохи пізніше (якщо раптом не здогадалися).

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Скільки б українські автомобілісти не купували Chevrolet Lacetti, дошки продажів все одно буквально ломляться від нових пропозицій від бажаючих його позбутись. Вживаний "Лач" можна знайти відразу в трьох типах кузова: свого часу дилери продавали і седан, і хетчбек, і універсал. Що стосується силового оснащення, то зараз Lacetti можна придбати з 1,4, 1,6, 1,8 і 2,0-літровим мотором. Багато із запропонованих примірників вже встигли обзавестися ГБО. Практично? Практично.

4. Opel Vectra B

"Дідок" Opel Vectra B залишається значимим гравцем ринку вживаних авто України, хоча між позиціями рейтингу він звивається, як вуж на сковорідці. Була ця машина і на задвірках списку найуспішніших, була і на вищих позиціях. Такі перестановки досить легко пояснити: інтерес до німецького седану змінюється в силу досить помітної зміни ціни після легалізації переважної кількості "блях".

На піку цін Opel Vectra B купували приблизно за 4 400 доларів, але в другій половині року німецький седан стали "скидати" по більш, ніж $ 1 000. Само собою, вся справа в залишках нерозмитнених машин на "єврономерах", позбутися яких до кінця "періоду легалізації", а саме 31 грудня, хотіло б чимало підприємливих автовласників. Багатьом уже вдалося "злити товар", а значить, зовсім дешевих німецьких машинок незабаром на ринку може і не залишитися.

3. Chevrolet Aveo

Хоча певні перестановки в списку найбільш продаваних вживаних машин України абсолютно очевидні, трійка лідерів залишилася незмінною. Так, на "бронзі" третього ступеня п'єдесталу знаходиться згаданий нами носій логотипу Chevrolet: Aveo.

Секрет успіху даного автомобіля досить простий: цілком стерпна ціна вдало балансує з надійністю, ремонтопридатністю і не дуже "бородатим" віком. До речі, найчастіше купували "Авео" у виконанні 2007 року. Що стосується різноманітності вибору, тут йому є що запропонувати своїм покупцям. У каталогах можна знайти модель в кузовах хетчбек і седан, з двигунами об'ємом від 1,2 до 1,6-літрів.

2. Volkswagen Passat B5

Якби ми вирішили порахувати всі версії Passat в одній графі цього рейтингу, німецький автомобіль з легкістю завоював би титул найбільш популярного вживаного легковика в Україні. Але якщо для шостого і сьомого покоління такий союз був би прийнятним, то Volkswagen Passat B5 надто вже відрізняється від своїх молодших побратимів, щоб йти з ними в одному заліку. Зате він дешевий, а значить, відмінно продається!

Так, тут попереду все ще встановлена багатоважільна підвіска замість Макферсона, двигун розташований подовжньо, а салон – не такий пафосний, як у наступника. І все ж різниця в ціні між п'ятим і шостим поколінням "Пассата" становить майже 3 000 доларів. Аргумент? Аргумент!

До того ж, навіть з оглядкою на роки виробництва (1996-2000 р) Volkswagen Passat B5 не такий уже й поганий: з цим поколінням седан отримав досить прогресивну електронну начинку. До того ж ледь не усі автомеханіки знають модель, як облуплену, що для техніки таких років дуже важливо.

1. Daewoo Lanos

Який би дурною не здавалося ідея об'єднати всі "Пассат" в одному рядку рейтингу, це був єдиний спосіб, який дозволив би змістити з вершини українського ринку вживаних авто нешановний коментаторами Lanos.

Навіть хитрощі з "покупками" машин на іноземних номерах, які наші співвітчизники освоїли більш ніж успішно, в масштабах року не вплинули на продажу "Ланосів" занадто помітно. Де зараз прославлені колись вживані Audi A6? Далеко за межами першої десятки! А "Ланос" знову нагорі, і, здається, конкуренти на "вторинці" йому не страшні.

Висновок напрошується сам собою: поки в країні не буде зваженого податкового і митного законодавства, круговорот цієї популярної моделі триватиме мало не нескінченно (згадайте про Кубу з її автопарком). Адже тому, хто в нинішніх реаліях шукає недорогий в покупці і дешевий в експлуатації автомобіль, не так просто взяти і не купити Lanos.

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