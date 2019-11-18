Роздрібні мережі в період з 15 по 18 листопада підвищили вартість скрапленого газу в межах 10-20 коп./л. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку "Консалтингової групи А-95".

Мережі Glusco і UPG підняли ціни на 23 і 20 коп./л., до 11,17 і 11,20 грн/л, відповідно. На столичній KLO газ подорожчав на 15 коп./л., до 12,14 грн/л. У таких мережах як SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Паралель", BVS і Mango автогаз подорожчав в межах 10 коп./л.

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Середня по країні роздрібна ціна скрапленого газу на АЗС 18 листопада виросла на 3 коп./л., до 11,50 грн/л. Відзначимо, оптові ціни ЗВГ почали зростання з кінця жовтня. За цей період ціна ресурсу зросла на 4% (700 грн/т), до 18 659 грн/т.