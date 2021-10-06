Новая для нашей страны "вафельная" разметка помогает водителям определить границы перекрестка и не выезжать на него когда возникает пробка.

В Украине вступили в действие новые стандарты разметки, соответствующие обновленным нормам ДСТУ 2587: 2021 "Безопасность дорожного движения. Дорожная разметка. Технические условия". Разметку по новым стандартам уже начали наносить на дороги. Однако не все водители понимают значение новой разметки.

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Например, в Одессе появилась разметка желтого цвета в виде квадратов. Автомобилисты уже назвали эту разметку "вафельной". Этот вид дорожной разметки обозначает зону, на которой запрещено останавливаться, если на дороге образовалась пробка. Таким образом автомобили не заблокируют движение на перекрестке.

Аналогичная "вафельная" разметка очень распространена за рубежом. Разметка помогает избежать пробок, разгрузить улицы и стимулирует водителей соблюдать правила дорожного движения. В России на участках с "вафельной" разметкой, как правило, устанавливают камеры автоматической фиксации нарушения ПДД.

Отметим, что несмотря на обновление дорожного стандарта, соответствующие изменения в правила дорожного движения пока не были внесены.