Нова для нашої країни "вафельна" розмітка допомагає водіям визначити межі перехрестя і не виїздити на нього коли виникає затор.

В Україні вступили в дію нові стандарти розмітки, які відповідають оновленим нормам ДСТУ 2587:2021 "Безпека дорожнього руху. Дорожня розмітка. Технічні умови". Розмітку за новими стандартами вже почали наносити на дороги. Однак ще не всі водії розуміють значення нової розмітки.

Читайте також: В Україні з'явиться нова дорожня розмітка: що вона означає

Наприклад, в Одесі з'явилася розмітка жовтого кольору у вигляді квадратів. Автомобілісти вже нарекли цю розмітку "вафельної". Цей вид дорожньої розмітки позначає зону, на якій заборонено зупинятись, якщо на дорозі утворилася пробка. Таким чином автомобілі не заблокують рух на перехресті.

Аналогічна "вафельна" розмітка дуже поширена за кордоном. Розмітка допомагає уникнути пробок, розвантажити вулиці і стимулює водіїв дотримуватися правил дорожнього руху. В Росії на ділянках з "вафельної" розміткою, як правило, встановлюють камери автоматичної фіксації порушення ПДР.

Відзначимо, що попри оновлення дорожнього стандарту, відповідні зміни до правил дорожнього руху поки не були внесені.