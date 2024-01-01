В Украине начали продавать внедорожник из Великобритании INEOS Grenadier

Британский производитель внедорожников INEOS Automotive и АВТ Бавария на этой неделе подписали импортерское соглашение, согласно которому АВТ Бавария стал авторизованным импортером автомобилей INEOS в Украине. Салон и сервис будут расположены в дилерском центре АВТ Бавария в с. Гора Киевской области.

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INEOS Grenadier 4x4 SUV – это внедорожник повышенной проходимости с современным уровнем комфорта, изысканностью и стандартами качества. План продаж на этот год – 50 единиц и 100 единиц в 2025 году.

Украинские покупатели смогут выбрать между внедорожником Grenadier 4X4 и пикапом Grenadier Quartermaster. Позже модельный ряд будет расширен новым SUV Fusilier, который будет доступен как в полностью электрической версии, так и в электрической версии с удлинителем запаса хода.

О INEOS Automotive

INEOS Automotive является дочерней компанией INEOS Group (www.ineos.com), ведущего производителя нефтехимии, специальных химикатов и нефтепродуктов. В нем работают 26 тысяч человек в 36 предприятиях, а производственная сеть охватывает 194 производственных предприятия в 29 странах. От красок до пластика, от текстиля до технологий, от лекарств до мобильных телефонов, материалы, произведенные INEOS, улучшают почти все аспекты современной жизни. В 2019 году продажи INEOS составили около 61 миллиарда долларов.