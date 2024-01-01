В Україні почали продавати позашляховик з Великобританії INEOS Grenadier

Британський виробник позашляховиків INEOS Automotive та АВТ Баварія на цьому тижні підписали імпортерську угоду, згідно якої АВТ Баварія став авторизованим імпортером автомобілів INEOS в Україні. Салон та сервіс будуть розташовані у дилерському центрі АВТ Баварія в с. Гора.

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INEOS Grenadier 4x4 SUV – це позашляховик підвищеної прохідності з сучасним рівнем комфорту, вишуканістю та стандартами якості. План продажів на цей рік – 50 одиниць та 100 одиниць у 2025 році.

Українські покупці зможуть вибрати між позашляховиком Grenadier 4X4 та пікапом Grenadier Quartermaster. Пізніше модельний ряд буде розширено новим SUV Fusilier, який буде доступний як у повністю електричній версії, так і в електричній версії з подовжувачем запасу ходу.

Про INEOS Automotive

INEOS Automotive є дочірньою компанією INEOS Group (www.ineos.com), провідного виробника нафтохімії, спеціальних хімікатів та нафтопродуктів. У ньому працюють 26 тисяч людей у 36 підприємствах, а виробнича мережа охоплює 194 виробничі підприємства у 29 країнах. Від фарб до пластику, від текстилю до технологій, від ліків до мобільних телефонів, матеріали, вироблені INEOS, покращують майже всі аспекти сучасного життя. У 2019 році продажі INEOS склали близько 61 мільярда доларів.