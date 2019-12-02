Внедрение электронных прав и техпаспорта уже выходит на финишную прямую. Кабмин уже обнародовал постановление о реализации.

Кабинет министров Украины обнародовал постановление о реализации в 2019-2020 гг. экспериментального проекта электронного удостоверения водителя (э-удостоверения) и свидетельства о регистрации транспортного средства (э-свидетельство), которые могут предъявляться полицейским вместо водительских прав и техпаспорта на бланках.

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Постановлением утвержден порядок применения электронных прав и техпаспорта, согласно которому, в частности, устанавливается, что для заказа э-удостоверения и э-свидетельства водитель должен загрузить на смартфон мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Действие" и пройти электронную идентификацию.

Каждому электронному удостоверению и э-свидетельству присваивается уникальный электронный идентификатор (QR-код) для доступа к сведениям единой информационной системы МВД.

Кабмин поручил МВД и Минцифре течение двух месяцев обеспечить техническую возможность формирования электронного удостоверения и электронного свидетельства аппаратно-программными средствами единой информационной системы МВД и мобильного приложения "Действие".

До 25 декабря каждого года министерства должны отчитываться перед Кабмином о результатах реализации проекта.

МВД также поручено принять меры по обеспечению полицейских достаточным количеством технических средств для проверки электронных прав и техпаспорта, организовать проведение обучения полицейских и информирование населения о порядке применения электронных прав и техпаспорта.

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