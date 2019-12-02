Впровадження електронних прав і техпаспорта вже виходить на фінішну пряму. Кабмін вже оприлюднив постанову про реалізацію.

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про реалізацію в 2019-2020 рр. експериментального проекту електронного посвідчення водія (е-посвідчення) та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (е-свідоцтво), які можуть пред'являтися поліцаям замість водійських прав і техпаспорта на бланках.

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Постановою затверджено порядок застосування електронних прав і техпаспорта, згідно з яким, зокрема, встановлюється, що для замовлення е-посвідчення і е-свідоцтва водій повинен завантажити на смартфон мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія" та пройти електронну ідентифікацію.

Кожному е-посвідченню та е-свідченням присвоюється унікальний електронний ідентифікатор (QR-код) для доступу до відомостей єдиної інформаційної системи МВС.

Кабмін доручив МВС і Мінцифри протягом двох місяців забезпечити технічну можливість формування е-посвідчення і е-свідоцтва апаратно-програмними засобами єдиної інформаційної системи МВС і мобільного застосування "Дія".

До 25 грудня кожного року міністерства повинні звітувати перед Кабміном про результати реалізації проекту.

МВС також доручено вжити заходів щодо забезпечення поліцейських достатньою кількістю технічних засобів для перевірки електронних прав і техпаспорта, організувати проведення навчання поліцейських та інформування населення про порядок застосування електронних прав і техпаспорта.

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