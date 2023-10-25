Новый гибридный кроссовер Honda ZR-V заполняет нишу в модельной линейке между HR-V и CR-V.

В Украине начинаются продажи совершенно нового кроссовера Honda ZR-V, впервые показанного летом в Европе.

ZR-V ориентирован на молодых покупателей, которые ищут стильный, мощный и веселый в управлении автомобиль. Технически он создан на основе гибридной технологии Honda, которая имеет общую ДНК с совершенно новым Civic e:HEV.

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Оптимизированный для модели ZR-V, более мощный 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с прямым впрыском работает по циклу Аткинсона, оборудован гибридной системой i-MMD в сочетании с двумя электромоторами.

Шасси было разработано на основе решений, которые можно встретить на платформах Civic и CR-V, для обеспечения высокого уровня маневренности, обычно ассоциирующихся со спортивными хэтчбеками.

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Тонкие фары и глянцево-черная решетка создают изящную эстетику, которая продолжается на обтекаемых боковых линиях кроссовера и в смелом дизайне заднего бампера с гладкими задними горизонтальными фонарями, аккуратно интегрирующимися в дверь багажника. Инженеры Honda уделяли особое внимание функциональности в дизайне, причем каждая панель и компоненты оптимизированы для улучшения обзорности и улучшения аэродинамических характеристик.

Снаружи компактный ZR-V, но много пространства внутри. Кроме того, в салоне есть большое количество ниш и карманов, а также заднее багажное пространство с перегородкой для багажа и местом для хранения под полом.

Интерьер сделан из приятных на ощупь материалов, имеет подсветку. Несколько зарядных точек и новая мультимедийная система обеспечивают связь водителя и пассажиров с внешним миром через центральный 9-дюймовый сенсорный экран приборной панели.

В Украине Honda ZR-V предлагается в единой комплектации Elegance с передним приводом по цене 1 799 900 грн ($48 600) без доплаты за цвет.