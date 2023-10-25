Новий гібридний кросовер Honda ZR-V заповнює нішу в модельній лінійці між HR-V і CR-V.

В Україні розпочинаються продажі абсолютно нового кросовера Honda ZR-V, який вперше був показаний влітку у Європі.

ZR-V орієнтований на молодих покупців, які шукають стильний, потужний і веселий у керуванні автомобіль, який міг би легко інтегруватися в їхнє життя. Технічно він створений на основі гібридної технології Honda, яка має спільну ДНК з абсолютно новим Civic e:HEV.

Також цікаво тест-драйв гібридного Honda CR-V

Оптимізований для моделі ZR-V, потужніший 2,0-літровий чотирициліндровий двигун із прямим впорскуванням працює за циклом Аткінсона, обладнаний гібридною системою i-MMD в поєднанні з двома електромоторами.

Шасі було розроблено на основі рішень, які можна зустріти на платформах Civic і CR-V, задля забезпечення високого рівня маневреності, які зазвичай асоціюються зі спортивними хетчбеками.

Якісне освітлення дороги допоможе уникнути небезпечних дорожніх ситуацій. Автолампи Bosch Plus 150 Gigalight підвищують видимість завдяки збільшеній яскравості та довшому світловому конусу. З ними поїздка стане менш напруженою та безпечнішою. Рекламна інформація

Тонкі фари та глянцево-чорна решітка створюють витончену естетику, яка продовжується на обтічних бокових лініях кросовера та в сміливому дизайні заднього бампера з гладкими горизонтальними задніми ліхтарями, які акуратно інтегруються у двері багажника. Інженери Honda приділяли особливу увагу функціональності в дизайні, причому кожна панель і компонент оптимізовані для покращення оглядовості та покращення аеродинамічних характеристик.

Ззовні компактний ZR-V має багато простору всередині. Окрім цього, в салоні є велика кількість ніш та кишень, а також задній багажний простір із перегородкою для багажу та місцем для зберігання під підлогою.

Інтер’єр зроблений з приємних на дотик матеріалів, має підсвічування. Кілька зарядних точок і новітня мультимедійна система забезпечують зв’язок водія та пасажирів із зовнішнім світом через центральний 9-дюймовий сенсорний екран панелі приладів.

В Україні Honda ZR-V пропонується у єдиній комплектації Elegance з переднім приводом, за ціною 1 799 900 грн ($48 600) без доплати за колір.