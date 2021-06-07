На официальном сайте корпорации "Богдан" появилось сообщение о производственных планах ООО "БАС МОТОР". Сказано, что производство электрических автобусов совместно с китайским партнером вскоре будет налажено.

Генеральный директор ООО “БАС МОТОР” Олег Мищенко заявил о подписании дистрибьюторского контракта с китайской компанией Zonson Smart Auto Corporation, которая входит в мощную корпорацию ZTE.

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Соглашением предусмотрен широкий спектр сотрудничества с флагманом китайской индустрии по развитию электромобильности. С такой новостью он выступил во время конференции “Украина электромобильная”, состоявшейся недавно в Одессе.

Первым этапом сотрудничества будет поставка демо-автобуса для тестов в Украине, что предусмотрено соответствующим соглашением с “БАС МОТОР”.

Новый электрический автобус соответствует всем экологическим и техническим нормам и имеет европейский сертификат. Также Zonson Smart Auto Corporation рассматривает возможность изготовления электробусов из SKD/CKD комплектов на мощностях ООО “БАС МОТОР”.

Украинский проект стал далеко не первым для Zonson Smart Auto Corporation в Европе. Так, недавно компания заявила о выходе со своим новым электробусом на рынок Венгрии.

Олег Мищенко также сообщил, что ООО “БАС МОТОР” активно сотрудничает с австрийской компанией ELVE, которая взяла за цель производить только электрический транспорт для городских перевозок. Главный продукт компании – полностью электрический городской автобус длиной 12 метров GTZ6129BEVR, который был разработан для удовлетворения спроса европейских городов и отвечает всем требованиям для комфортной и безопасной перевозки пассажиров.

Електробус GTZ6129BEVR будет иметь батарею LiFePo4 на 299.5 кВт, что обеспечит пробег при 100% заряда до 250 км. Максимальная скорость электробуса составит 70 км/ч. Пассажировместимость электробуса – 81 человек при 30 местах для сидения.