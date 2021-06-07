На офіційному сайті корпорації "Богдан" з’явилось повідомлення щодо виробничих планів ТОВ "БАС МОТОР". Сказано, що незабаром буде налагоджено виробництво електричних автобусів спільно з китайським партнером.

Генеральний директор ТОВ "БАС МОТОР" Олег Міщенко заявив про підписання дистриб’юторського контракту з китайською компанією Zonson Smart Auto Corporation, яка входить в потужну корпорацію ZTE.

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Угодою передбачено широкий спектр співпраці з флагманом китайської індустрії з розвитку електромобільності. З такою новиною він виступив під час конференції "Україна електромобільна", що відбулася нещодавно у Одесі.

Першим етапом співпраці буде поставка демо-автобуса для тестів в Україні, що передбачено відповідною угодою з "БАС МОТОР".

Новий електричний автобус відповідає всім екологічним та технічним нормам та має європейський сертифікат. Також Zonson Smart Auto Corporation розглядає можливість виготовлення електробусів з SKD/CKD комплектів на потужностях ТОВ "БАС МОТОР".

Український проект став далеко не першим для Zonson Smart Auto Corporation у Європі. Так, нещодавно компанія заявила про вихід зі своїм новим електробусом на ринок Угорщини.

Олег Міщенко також повідомив, що ТОВ "БАС МОТОР" активно співпрацює з австрійською компанією ELVE, яка взяла за мету виготовляти лише електричний транспорт для міських перевезень. Головний продукт компанії – повністю електричний міський автобус довжиною 12 метрів GTZ6129BEVR, що був розроблений для задоволення попиту європейських міст і відповідає всім вимогам щодо комфортного та безпечного перевезення пасажирів.

Електробус GTZ6129BEVR матиме батарею LiFePo4 на 299.5кВт, що забезпечить пробіг при 100% заряду до 250 км. Максимальна швидкість електробуса становитиме 70 км/год. Пасажиромісткість електробуса – 81 особа при 30 місцях для сидіння.