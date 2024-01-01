В Украине официально разрешили использование быстрых тестов на наркотики для водителей

Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок направления водителей транспортных средств для проведения осмотра с целью выявления состояния наркотического опьянения и проведения такого осмотра.

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Соответствующее решение по представлению Министерства внутренних дел Украины принято на заседании Правительства 13 июня.

Данные изменения предусматривают возможность использования при проведении соответствующего осмотра в учреждении здравоохранения быстрых тестов на содержание наркотического средства или психотропного вещества в организме лица.

При положительном результате теста обязательным является подтверждение наличия наркотических средств или психотропных веществ лабораторным исследованием.

Ранее в медучреждениях также использовались быстрые тесты, которые позволяли выявить следы наркотических веществ, например в моче. Но результаты таких тестов не имели никакой юридической силы без лабораторных исследований и водители могли легко обжаловать такую процедуру осмотра при рассмотрении дела в суде.