В Україні офіційно дозволили використання швидких тестів на наркотики для водіїв

Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану наркотичного сп’яніння і проведення такого огляду.

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Відповідне рішення за поданням Міністерства внутрішніх справ України ухвалене на засіданні Уряду 13 червня.

Дані зміни передбачають можливість використання під час проведення відповідного огляду в закладі охорони здоров’я швидких тестів на вміст наркотичного засобу або психотропної речовини в організмі особи.

При позитивному результаті тесту обов'язковим є підтвердження наявності наркотичних засобів або психотропних речовин лабораторним дослідженням.

Раніше у медзакладах також використовувались швидкі тести, які дозволяли виявити сліди наркотичних речовин, наприклад у сечі. Але результати таких тестів не мали жодної юридичної сили без лабораторних досліджень і водії могли легко оскаржити таку процедуру огляду під час розгляду справи у суді.