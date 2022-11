#Ukraine : После долгого времени и banda videos из тренировочных ranges abroad now we finally can confirm that legendary American BGM-71 TOW ATGMs reached Ukraine!



Здесь мы можем узнать о украинском M41A7 TOW HMMWV-коммерческий Improved Target Acquisition System разместил в Южной. pic.twitter.com/bu1LOVkNTK