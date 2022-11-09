Современный мобильный противотанковый комплекс был замечен в Херсонской области.

На видео украинского воина попал американский противотанковый комплекс, установленный на бронированном HMMWV M1167 в пустынном камуфляже. Это специальная модификация автомобиля под этот ПТРК.

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Сегодня это первое задокументированное появление этого вооружения на фронте после официального заявления представителей США о передаче этих комплексов Украине.

#Ukraine : После долгого времени и banda videos из тренировочных ranges abroad now we finally can confirm that legendary American BGM-71 TOW ATGMs reached Ukraine!



Здесь мы можем узнать о украинском M41A7 TOW HMMWV-коммерческий Improved Target Acquisition System разместил в Южной. pic.twitter.com/bu1LOVkNTK — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 7, 2022



BGM-71 TOW

Американский тяжелый противотанковый ракетный комплекс BGM-71 TOW – один из основных ПТРК в армии США. Он принадлежит ко второму поколению и считается одним из самых распространенных противотанковых ракетных комплексов в мире. Такое вооружение имеют армии в более чем 40 странах мира.

Наведение управляемой противотанковой ракеты командное и полуавтоматическое. Управление осуществляется оператором через проводную связь.

ПТРК имеет достаточно большую массу: пусковая установка весит 70 килограмм, а каждая ракета к нему – более 20 килограмм, поэтому чаще всего комплекс используют вместе с подвижной техникой, хотя бывают случаи, когда ПТРК оснащается станком.

Комплекс в своей первой версии был принят на вооружение армией США в 1970 году. После этого его неоднократно модернизировали, поэтому американская армия все еще использует этот ПТРК.

Американские противотанковые комплексы TOW вошли в августовский пакет военной поддержки США на сумму до 775 миллионов долларов.

Тогда президент Соединенных Штатов Джо Байден санкционировал предоставление дополнительной помощи Украине, используя свои президентские полномочия по передаче избыточного оружия из запасов США.

Чтобы убедиться в том, что все отправленное на фронт оружие используется по назначению и не перепродается, Пентагон в прошлом месяце отправил инспекцию американских военных в Украину. Никаких нарушений они не обнаружили.