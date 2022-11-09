Сучасний мобільний протитанковий комплекс помітили на Херсонщині.

На відео українського воїна потрапив американський протитанковий комплекс, встановлений на броньований HMMWV M1167 у пустельному камуфляжі. Це спеціальна модифікація автомобіля саме під цей ПТРК.

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На сьогодні це перша задокументована поява цього озброєння на фронті після офіційної заяви представників США про передачу цих комплексів Україні.

#Ukraine: After a long wait and bunch of videos from training ranges abroad now we finally can confirm that legendary American BGM-71 TOW ATGMs have reached Ukraine!



Here we can see a Ukrainian M41A7 TOW HMMWV-mounted Improved Target Acquisition System deployed in the South. pic.twitter.com/bu1LOVkNTK — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) November 7, 2022



BGM-71 TOW

Американський важкий протитанковий ракетний комплекс BGM-71 TOW – один з основних ПТРК в армії США. Він належить до другого покоління і вважається одним із найбільш розповсюджених протитанкових ракетних комплексів у світі. Таке озброєння мають армії більш ніж у 40 країнах світу.

Наведення керованої протитанкової ракети командне й напівавтоматичне. Управління здійснюється оператором через дротовий зв’язок.

ПТРК має доволі велику масу: пускова установка важить 70 кілограм, а кожна ракета до нього – більше 20 кілограм, тому найчастіше комплекс використовують разом із рухомою технікою, хоча бувають випадки, коли ПТРК оснащують станком.

Комплекс у своїй першій версії був прийнятий на озброєння армією США у 1970 році. Після цього його неодноразово модернізували, тому американська армія досі використовує цей ПТРК.

Американські протитанкові комплекси TOW увійшли до серпневого пакету військової підтримки США на суму до 775 мільйонів доларів.

Тоді президент Сполучених Штатів Джо Байден санкціонував надання додаткової допомоги Україні, використовуючи свої президентські повноваження щодо передачі надлишкової зброї із запасів США.

Щоб переконатися в тому, що вся надіслана на фронт зброя використовується за призначенням і не перепродається, Пентагон минулого місяця відправив інспекцію американських військових до України. Жодних порушень вони не виявили.