Рост цен на нефтепродукты на фоне укрепления доллара по отношению к гривне создают ожидания по росту цен на дизельное топливо в розничной торговле во второй половине ноября.

Эксперты Управления исследований нефтегазопродуктов государственного предприятия "Госвнешинформ" предупреждают о возможном росте цен на дизельное топливо в Украине.

Читайте также: В Украине начали ставить ГБО на дизельные моторы: видео

“Если сравнить цены на бензин и дизельное топливо на европейском рынке по состоянию на 16.11.2020 года по 01.11.2020 года - рост цен составил 14% или 46 и 44 доллара США за тонну соответственно. Что расчетно с учетом среднего курса НБУ доллара и евро по состоянию на даты с учетом акцизного сбора и НДС составляет +1550 гривен за тонну для бензина и + 1350 гривен за тонну для дизельного топлива, что в пересчете дает +1,2 и + 1,1 гривен за литр возможного подорожания в опте до конца месяца”, – говорится в сообщении.

Оптовые цены нефтепродуктов в Украине по состоянию на 13 ноября по сравнению с 1 ноября 2020 года уже начали повышаться: на дизельное топливо цена выросла в среднем на 3% или на 570 гривен на тонне, а на бензин А 95 почти не изменилась.

Тенденции первой половины ноября с укреплением гривны к доллару США на валютном рынке Украины также в третьей декаде ноября могут измениться. Поэтому на рынке существуют в реальном времени ожидания относительно роста цен на дизельное топливо в розничной торговле во второй половине ноября.