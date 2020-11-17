Зростання цін на нафтопродукти на тлі зміцнення долара по відношенню до гривні створюють очікування щодо зростання цін на дизельне паливо в роздрібній торгівлі в другій половині листопада.

Експерти управління досліджень нафтогазопродуктів державного підприємства “Держзовнішінформ” попереджають про можливе зростання цін на дизельне паливо в Україні.

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“Якщо порівняти ціни на бензин і дизельне паливо на європейському ринку відкрилися і станом на 16.11.2020 року щодо 01.11.2020 року - зростання цін склало 14% або 46 і 44 долари США за тонну відповідно. Що розрахунково з урахуванням середнього курсу НБУ долара і євро станом на дати з урахуванням акцизного збору і ПДВ становить +1550 гривень за тонну для бензину і + 1350 гривень за тонну для дизельного палива, що в перерахунку дає +1,2 і + 1, 1 гривень за літр можливого подорожчання в опті до кінця місяця”, - йдеться в повідомленні.

Оптові ціни нафтопродуктів в Україні за станом на 13 листопада в порівнянні з 1 листопада 2020 року вже почали підвищуватися: на дизельне паливо ціна виросла в середньому на 3% або на 570 гривень на тонні, а на бензин А 95 майже не змінилася.

Тенденції першої половини листопада зі зміцненням гривні до долара США на валютному ринку України також в третій декаді листопада можуть змінитися. Тому, на ринку існують в реальному часі очікування щодо зростання цін на дизельне паливо в роздрібній торгівлі в другій половині листопада.