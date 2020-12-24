В рамках программы "Большая стройка" в 2021 году планируется открыть самую длинную трассу в стране – М-30, которая пролегает от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Запорожье, открывая движение на мосту через Старый Днепр.

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Трасса протяженностью 1400 километров, пройдет от Стрыя Львовской области до Изварино Луганской области. "Вся наша философия направлена ​​на объединение Украины, и именно об этом инфраструктура. Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая длинная дорога в Украине – 1400 километров. Она будет идти со Стрыя, но доходить пока что будет только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги – на временно оккупированной части Луганской области", – отметил президент.

Зеленский хочет назвать новую дорогу "Независимая". "Задача построить, и я думаю, что эту дорогу, называется она Стрый – Изварино, назовем обязательно Дорога Независимая М-30.

Часть этой трассы была восстановлена в этом году. Остальные будут восстанавливать в следующем. Даже без учета 200 км на оккупированной территории эта трасса – все равно станет самой длинной в Украине, ведь сейчас самая большая по протяженности дорога составляет 800 километров.