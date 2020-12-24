У межах програми "Велике будівництво" у 2021 році планується відкрити найдовшу трасу в країні – М-30, що пролягає від Стрия Львівської області до Ізвариного Луганської області

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Запоріжжі, відкриваючи рух на мосту через Старий Дніпро.

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Траса протяжністю 1400 кілометрів, проляже від Стрия Львівської області до Ізвариного Луганської області. "Вся наша філософія спрямована на об'єднання України, і саме про це інфраструктура. Ми хочемо об'єднати захід і схід однією великою швидкісною дорогою, яка називається М-30. Це буде найдовша дорога в Україні – 1400 кілометрів. Вона буде йти зі Стрия, але доходити поки що тільки до Покровська, тому що 200 кілометрів цієї дороги – на тимчасово окупованій частині Луганської області", – зазначив президент.

Зеленський хоче назвати нову дорогу "Незалежна". "Задача побудувати, і я думаю, що цю дорогу, називається вона Стрий – Ізварине, назовемо обов’язково Дорога Незалежна М-30.

Частина цієї траси була відновлена цього року. Решту відновлюватимуть наступного. Навіть без урахування 200 км на окупованій території ця траса – все одно стане найдовшою в Україні, адже нині найбільша за протяжністю дорога становить 800 кілометрів.