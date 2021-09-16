В МВД считают, что стоимость услуг, которые предоставляют сервисные центры МВД, должна быть увеличена.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский считает, что стоимость услуг в Сервисных центрах МВД слишком низкая.

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Он предложил Кабинету министров поддержать документ, который не только позволяет теоретическое обучение будущих водителей в онлайн режиме и упрощает выдачу удостоверений водителя, а еще и устанавливает большую стоимость услуг, которые предоставляют Сервисные центры МВД.

"Среди прочего, проектом акта предлагается упорядочить размер платы за предоставление территориальным органом по предоставлению сервисных услуг МВД некоторых платных услуг путем установления размеров платы за их оказание на современном рыночном уровне, что обеспечит повышение эффективности и качества предоставления этих услуг, а также предоставит возможность ликвидировать убыточность таких услуг", – сказано в пояснительной записке к документу.

Так, например, самой распространенной услугой, предоставляемой территориальными органами по предоставлению сервисных услуг МВД, является регистрация (перерегистрация) транспортных средств.

"По проведенным расчетам себестоимость указанной услуги составляет 200 грн. При этом на сегодня стоимость услуги составляет 152,63 грн. По информации единой информационной системы Министерства внутренних дел, территориальными сервисными центрами МВД в среднем за год производится 1 720 000 действий по регистрации (перерегистрации) транспортных средств. По проведенным расчетам себестоимость предоставляемой за год услуги составляет 344 000 000 грн. При этом согласно размеру платы за указанную услугу, установленную Перечнем, субъектами обращения оплачено лишь 262 523 600 грн. Следовательно, для государства указанная услуга является убыточной, а государственный бюджет страдает от убытков в размере 81 476 400 грн.", – приводится пример в пояснительной записке.

Однако конкретных цифр, сколько будет стоить приведена в примере регистрация (перерегистрация) транспортных средств и другие услуги Сервисных центров МВД в акте и в пояснительной записке не указано.